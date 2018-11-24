هنية: الانتصار الذي حققته غزة سيكون له أبعادٌ استراتيجية

غزة- وطن: قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح يوم السبت، إن الانتصار الأمني والعسكري والسياسي الذي حققته غزة سيكون له أبعادًا استراتيجية في الصراع مع الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر "الوحدة الإسلامية الـ 32" المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد هنية أن شعبنا لن يسمح لـ " صفقة القرن " أن تمر، مشيرًا إلى أن خياراته ستبقى مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته.

ولفت إلى أن المقاومة بكل أشكالها "ستظل خيارنا الاستراتيجي" في مواجهة الاحتلال، موضحا أنها تمثل إجماعا وطنيا، وهي التي تصنع الإنجاز وتوحد الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة التصدي لمحاولات تهويد المسجد الأقصى وانتزاع القدس من محيطها العربي والاسلامي، معتبرًا أن "هذه المرحلة هي الأخطر على القدس والمسجد الأقصى".