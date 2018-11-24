بدء أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ32 في طهران

وطن: انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة الإيرانية طهران، أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ32 تحت شعار ”القدس محور وحدة الأمة”

وحضر مراسم انطلاق المؤتمر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى جانب حشد غفير من المسؤولين الإيرانيين وشخصيات شيعية وسنية مرموقة من مختلف البلدان الأخرى.

وقال رئيس المؤتمر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن أراكي إنّ قضية الوحدة الإسلامية ليست مجرد هتاف أو توظيف سياسي أو مصلحة سياسية أو تكتيك، بل هي قضية تفوق جميع الاستراتيجيات والسياسات.

وأشاد بالحضور في المؤتمر على الرغم من محاولات سفارات أميركا والسعودية والكيان الإسرائيلي المحمومة في مختلف الدول لثني الشخصيات عن الحضور، حسب قوله.

كما أشاد بما وصفه "انتصار المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين على التنظيمات الإرهابية"، مستنكرا بشدة الحرب السعودية على اليمن وتطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي.