خلال يومين.. الاحتلال هدم 16 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط

القدس- وطن: هدمت جرافات الاحتلال العسكرية خلال يومي الأربعاء - الخميس من الأسبوع المنصرم، 16 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط شمال القدس، بحجة أنها بنيت دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية إن عملية الهدم هذه تعتبر الأكبر في المنطقة منذ إقامة الجدار الفاصل سنة 2003.

وأضافت أن هذه المحال تقع على الشارع الرئيسي للمخيم الذي يسكنه 24.000 فلسطيني ويُعد جزءاً من القدس الشرقية، لكن دولة الاحتلال فصلته عنها بواسطة الجدار العازل.

ووفقاً لهآرتس، فقد قامت قوات من شرطة الاحتلال وحرس الحدود بتأمين الحماية للجرافات في أثناء عملية الهدم، إذ انتشرت على سطوح المنازل وفي الطرقات، وأغلقت مداخل المخيم ومخارجه، ومنع الناس من الدخول إلى المنطقة والخروج منها. كما حلقت طائرات مروحية تابعة للشرطة فوق المخيم خلال عملية الهدم.

وقال منسق علاقات اللجان الشعبية في مخيم شعفاط إن المحال التجارية بُنيت سنة 2007، وأكد أن عملية الهدم من طرف بلدية القدس جاءت لفرض سيادتها على المخيم وتصفية قضية اللاجئين، وخصوصاً بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف مساهمة بلاده في تمويل نشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".