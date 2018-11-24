استطلاع لـوطن: الحكومة مستمرة في تجاهل مطالب الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي

رام الله- وطن: عبر المواطنون عن رؤيتهم بأن الحكومة تتجاهل مطالب الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ووفقاً لسؤال استطلاع طرحته وطن على موقعها الالكتروني وصفحتها الفيسبوك، جاء بالصيغة الآتية: هل تعتقد ان الحكومة ستستمر بتجاهل مطالب الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي؟، فإن غالبية المصوتين يرون بأن الحكومة فعلاً مستمرة في تجاهل مطالب الحراك.

حيث أجاب 82% من المستطلعة آراؤهم بـ "نعم"، فيما أجاب 18% فقط بـ "لا".

يشار الى أن حراك الضمان يواصل فعالياته الرافضة للقانون بصيغته الحالية، مطالباً بتعديله بما يتناسب مع ظروف المواطنين.