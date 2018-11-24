أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية، يدخلون اليوم 24 من تشرين الثاني، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أشرف عيسى جاد الله أبو سرور (37 عاماً) من مخيم عايدة في بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال.

من جنين/ الأسير إياد محمد أحمد أبو الرب (43 عاماً) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ثمانِ مرات ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله/ الأسير عبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد حسين محكوم بالسجن 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عاماً في السجون.

الأسير عزمي سهل النفاع (23 عاماً) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا معتقل منذ عام 2015 وأمضى ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال، بتهمة محاولة دهس جنود الاحتلال على حاجز زعترة.

اعتقل نفاع بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال عدة رصاصات أصابته بتهتك في الفك العلوي لفمه وجراح في اليد على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو طالب في كلية الحقوق بجامعة النجاح الوطنية.