بعد مباحثات مع المصريين.. وفد حماس يغادر القاهرة

غزة- وطن: أنهى وفد قيادة حركة حماس، زيارة للقاهرة استمرت ثلاثة أيام أجرى الوفد خلالها محادثات مطولة مع قيادة جهاز المخابرات المصرية فيما من المتوقع وصول وفد لحركة فتح برئاسة عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير وعضوية كل من رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

وغادر وفد حماس الذي ترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، القاهرة إلى الخارج متنقلًا ما بين الدوحة وبيروت واسطنبول. حيث ضم وفد الخارج إلى جانب العاروري كلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

ومن المقرر عودة قيادات الداخل إلى غزة اليوم، فيما يعتقد أن بعضهم غادر القاهرة مع وفد الخارج إلى دول أخرى.

وقالت مصادر إن لقاءات القاهرة جرت في أجواء إيجابية وأن هناك توافقًا على كثير من الخطوات التي طرحتها مصر على قيادة حماس في إطار طرح "ورقة مقاربات لوجهات النظر" مع حركة فتح.

ووفقًا لذات المصادر، فإن المسؤولين المصريين ينتظرون وصول وفد حركة فتح يوم غد الأحد، لإجراء مباحثات مماثلة قد تمتد ليوم واحد فقط أو يومين. مشيرة إلى أن قيادة جهاز المخابرات ستضع الوفد في صورة ما تم التباحث فيه مع حماس والنتائج التي توصلوا إليها.

ولم ترشح بعد معلومات تفصيلية عما جرى التوافق عليه، وسط تأكيدات بأن الأجواء إيجابية، ولكنّها بحاجة لمزيد من الوقت لإجراء مباحثات داخلية لدى حماس، وبانتظار موقف فتح.