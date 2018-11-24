ضمن مساعيه لتوفير برامج تمويل تلبي حاجات المجتمع.. الصفا "الإسلامي" والجامعة العربية الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم لبرنامج تمويل التعليم"درجات"

وطن: : وقع مصرف الصفا "الإسلامي" والجامعة العربية الأمريكية، اليوم في مقر الإدارة العامة لمصرف الصفا، مذكرة تفاهم لبرنامج تمويل التعليم والتدريب "درجات"، وذلك في إطار سعيهما لدعم المسيرة التعليمية وتيسير الدراسة الجامعية للطلاب ضمن برامج متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام المصرف السيد نضال البرغوثي ، والأستاذ فالح أبوعرة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ممثلا عن الجامعة العربية الأمريكية في مقر الادارة العامة للمصرف.

ويمتاز برنامج خدمات تمويل التعليم والتدريب "درجات" بأنه معد وفق أحكام الشريعة الاسلامية، ويوفر تمويل يصل لغاية مئة بالمئة من إجمالي الاقساط الدراسية، و يتيح امكانية التسديد بأقساط شهرية تصل لغاية 72 شهر، و يمنح الطالب حرية في اختيار الخدمة التعليمية المعتمدة من المصرف، هذا بالإضافة إلى أن البرنامج متاح لجميع مراحل التعليم من المدرسة وحتى الدراسات العليا والشهادات التدريبية المهنية.

بدوره أشاد مدير عام مصرف الصفا الإسلامي السيد نضال البرغوثي بالجامعة العربية الأمريكية التي تمثل صرحاً أكاديمياً هاماً من حيث اهتمامها بجودة التعليم الأكاديمي، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات تعليمية وتخصصات متنوعة لطلبتها، خاصة على صعيد البحوث العلمية.

وأضاف البرغوثي أن هذه البرامج التي يقدمها المصرف لمختلف الشرائح المجتمعية بما فيها فئة الطلبة تأتي ضمن خططه الاستراتيجية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، بهدف الحصول على خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وبرامج تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، معرباً عن فخره بأن مصرف الصفا هو المصرف الاسلامي الأول الذي يقدم مثل هذه الخدمة للطلاب على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، كما سيتم التعاون في هذا البرنامج مع جامعات ومعاهد فلسطينية أخرى حتى تستفيد منه شرائح طلابية أخرى". حيث تم سابقاً توقيع الاتفاقية أيضاً مع جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وأعرب الأستاذ فالح ابوعرة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الصفا الاسلامي الجديد والذي جاء برؤية وبرامج جديدة تلبي حاجات مجتمعية متنوعة وأشار الى أن هذه الاتفاقية ستسهل على الطلبة الحصول على التعليم بشكل ميسر، كما أكد على اهمية دعم المصرف للقطاع التعليمي والاستثمار فيه والذي يمثل رأس المال الحقيقي للشعب الفلسطيني.

وتعتبر الجامعة العربية الأمريكية أول جامعة خاصة في فلسطين وتتميز بالبرامج الاكاديمية الحديثة، وتعتمد الجامعة على طرق تدريس متقدمة تسخر تكنولوجيا المعلومات الى جانب البرامج التدريبية لتزويد الطلبة بالمؤهلات اللازمة لضمان نجاحهم.