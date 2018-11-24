عبر اتصالات هاتفية.. الاحتلال يهدد سكان غزة من تقديم معلومات عن الوحدة الخاصة لحماس

غزة- وطن: اشتكى مواطنون في قطاع غزة، من تلقيهم اتصالات هاتفية يطلب فيها المتصل عدم التعاون مع حركة حماس في التعرّف على صور نشرتها كتائب القسام، وقالت إنها لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت شرق خانيونس مؤخراً.

وبحسب عدد من المواطنين، فإنّ المكالمات الواردة لهواتفهم تحمّل مقدّمة رقم دولي يبدأ بـ"00960"، حيث يطلب منهم المتصل عدم نشر صور أفراد القوة الإسرائيلية أو مساعدة حماس في التعرف على الأشخاص.

ولا يُعرف فيما إذا كان أعضاء من هذه القوة لا يزالون داخل قطاع غزة، وهو ما قد يكشف أهمية هذه الحرب الأمنية – الاستخباراتية حاليًا بين إسرائيل وحماس التي بدورها تقيم حواجز أمنية في كافة أنحاء القطاع، وتقوم بعمليات ملاحقة لعملاء مفترضين يعتقد أنهم ساعدوا تلك القوة.

وكانت كتائب القسام نشرت الخميس الماضي صوراً لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى خانيونس وقتلت 7 مقاومين في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، وقال مصدر في الكتائب إن "استخبارات المقاومة سيطرت على تقنيات ومعدّات الوحدة الإسرائيلية وأنّه تم كشف هوية جميع أفراد الوحدة الإسرائيلية وتفاصيل مهمة تتعلق بمهمتها".