القوى الوطنية تدعو لاعتبار الخميس المقبل يوم لاعلاء صوت شعبنا

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة الى اعتبار يوم الخميس المقبل، يوماً لاعلاء صوت شعبنا.

وطالبت القوى في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، اليوم الخميس، المشاركة في كافة الفعاليات والانشطة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واعتبار الخميس المقبل 29/11 يوم لاعلاء صوت شعبنا المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، والدعوة للمشاركة في الاعتصام امام الامم المتحدة المصيون س 12:00 ظهراً.

ووفقاً للبيان فإنها دعت الى:

* استنهاض كل الامكانات لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية لاسيما في مدينة القدس المحتلة واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وكذلك قرار اجلاء اكثر من 700 مواطن من بلدة سلوان ضمن مخططات تهويد المدينة وتفريغها من سكانها لتكريس الامر الواقع، ورفض هذا القرار الجائر والتصدي له بكل قوة وثبات

* الدعوة لاتمام مسيرة المصالحة بانهاء الانقسام الكارثي والتوحد فورا خلف برنامج كفاحي ووطني لافشال مشاريع الاحتلال، والادارة الاميركية لتصفية حقوق شعبنا المشروعة وازالة العقبات التي تحول دون تحقيقها، والترحيب بالجهود المصرية لايجاد مقاربات لتحقيق مصالحة تصون وحدة شعبنا وحقوقه .

* الدعوة للمشاركة في كافة الفعاليات والانشطة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واعتبار الخميس المقبل 29/11 يوم لاعلاء صوت شعبنا المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، والدعوة للمشاركة في الاعتصام امام الامم المتحدة المصيون س 12:00 ظهرا

* اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم للمشاركة الواسعة في الفعاليات الرافضة للاستيطان في مواقع المغير، والريسان، والخان الاحمر وتادية صلاة الجمعة فيها ثم الانطلاق بالمسيرات الشعبية .