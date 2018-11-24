بلدية بيت لحم تستعد لاستقبال أعياد الميلاد

بيت لحم -وطن: شرعت بلدية بيت لحم بالتحضير، لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة من خلال نصب شجرة الميلاد وتزيينها، الى جانب تزيين شوارع المدينة الرئيسية وأحيائها.

وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في بلدية بيت لحم فادي غطاس، إن التجهيزات بدأت منذ أيام حيث نصبت شجرة الميلاد بلونيها الذهبي والأحمر في ساحة كنيسة المهد، إضافة الى عمل ديكورات مختلفة في الساحة، إضافة إلى الشوارع الرئيسة مثل المهد، ورأس فطيس، والنجمة، وهي مسار مرور موكب البطريرك ومكان ذروة الاحتفالات.

وأشار الى أن الاحتفالات الرسمية ستبدأ بالتزامن مع عقد المؤتمر الصحفي السنوي التقليدي الخميس المقبل 29 تشرين الثاني/نوفمبر في مركز السلام، لإعلان رسالة الميلاد، يعقبه في الأول من كانون أول الاحتفالات بإضاءة شجرة الميلاد برعاية وحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مضيفا: أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الحفل الى 12 ألف، بينهم 400 شخصية أوروبية ممثلة عن مدن متوأمة مع بلدية بيت لحم.

وأضاف غطاس: إن ساحة المهد ستكون يوم الأحد 2 كانون الأول/ ديسمبر، حاضنة لسوق الميلاد السنوي التقليدي، بمشاركة قنصليات أجنبية، حيث سيحوي السوق 40 كشكا، تتضمن حاجيات ومستلزمات الأعياد، وطقوس كل بلد من حيث الاحتفالات والتحضيرات من الزي الخاص، إضافة إلى أكشاك المأكولات وغيرها.

وأشار إلى أن فعاليات أخرى ستسبق عيد الميلاد وتشمل إقامة قرية "سانتا" لمدة أسبوع في ساحة المهد، كذلك احتفالات للأطفال والعائلات.

من ناحيته، قال رئيس قسم الكهرباء في بلدية بيت لحم، مسؤول زينة العيد عبد فواغرة، إن العمل يسير وفق ما خطط له ويوشك على الانتهاء قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار فواغرة الى أن ارتفاع شجرة الميلاد يبلغ (17.5) مترا، وستتزين بعدد كبير من مصابيح الإنارة يصل عددها إلى 500 ألف مصباح بحجم صغير، و12 ألف مصباح على الشجر الأخضر في ساحة المهد، بينما سيتم تزيين الساحة والمباني المحيطة بما يقارب 159 ألف مصباح.

وأشار إلى أنه سيتم وضع أكثر من 2000 كرة باللونين الذهبي والأحمر، في حين سيكسو العشب الصناعي شجرة الميلاد.

وفيما يتعلق بالشوارع الرئيسية لفت فواغرة إلى أنه أن شارع المهد سيتزين بـ 60 ألف مصباح، و130 نجمة بحجم 54 سم، بالإضافة إلى 12 كرة مضاءة حجم كبير تحوي كل واحدة منها نحو 2000 مصباح صغير، إلى جانب 52 ديكور مضاء على الاعمدة.

وأضاف: "في شارع رأس افطيس، سيكون هناك 280 نجمة مضاءة بحجم 54 سم، إضافة الى 12 كرة بحجم 90 سم، في حين سيتم إنارة شارع النجمة المنارة بـ8 كرات، و3 آلاف مصباح بحجم صغير إضافة الى الديكورات".

وأوضح فواغرة انه وعقب إضاءة شجرة الميلاد سيتم تزيين مخارج ساحة المهد وشوارع القدس الخليل، الكركفة، شارع بيت ساحور.