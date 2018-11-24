الأسير المريض يسري المصري يعاني من الإهمال الطبي

رام الله- وطن: أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت، أن الأسير المريض يسري عطية محمد المصري (35 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مازال يعاني من سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقه وبحق الأسرى المرضى.

وأفاد الأسير المصري في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخة عنها بأنه منذ بداية عام 2018، طرأ تدهورًا على وضعه الصحي عدة مرات، وتم نقله من سجن "نفحة" إلى سجن "إيشل" بحجة القرب من العيادات المتخصصة.

وأشار إلى أنه أجرى عدة فحوصات في عيادة سجن "إيشل" ولم يتم التعامل معه من قبل مصلحة السجون كمريض سرطان الغدة الدرقية، وذلك ضمن سياسة المماطلة والإهمال المستمر بحق المرضى، ولم يتم إعطائه العلاجات المناسبة واختصر الطبيب غالبًا على إعطائه المسكنات.

وذكر أنه تم نقله إلى سجن "رامون" بناءً على طلبه، وذلك لسوء الوضع في "إيشل"، فيما أجرى في أغسطس الماضي عملية منظار للقولون الذي يعاني منه منذ سنوات وتأكد وجود انتفاخ في القولون وانتفاخ آخر أسفل الأمعاء، وتم تحويله لمختص جراح لتحديد الإجراءات اللازمة، وينتظر منذ ذلك التاريخ تقديم العلاج اللازم له.

ولفت إلى أنه أُجري له صورة "للبروستاتا" والكبد وشملت كذلك القولون في تاريخ 14/10/2018، وتبين وجود مشكلة في "البروستاتا" وتأكد وجود أورام في الكبد منذ سنوات لم تعالج حتى الآن، وتم إبلاغه في عيادة "رامون" أنه من المقرر عرضه على مختص في الفترة القادمة وحتى تاريخ لم يتم عرضه.

وأوضح الأسير المصري في رسالته أنه ظهر معه قبل أسبوع انتفاخ جديد أسفل الرقبة، ووجود مشكلة في تنظيم دقات القلب، وهو بحاجة ماسة لمتابعة صحية عاجلة لتقديم العلاج اللازم له قبل تفاقم وضعه الصحي إلى الأسوأ.

من جهتها، حملت مؤسسة مهجة القدس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الصحي المستمر الذي أصاب الأسير المصري، معتبرةً أن ما ارتكب بحقه وبحق الأسرى المرضى جريمة.

وأشارت إلى أن إدارة السجون العنصرية تواصل سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى في السجون، مخالفةً كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تفرض احترام حقوق الأسرى في العلاج.

وطالبت الجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى ومؤسسات حقوق الانسان، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الانسان بضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض المصري لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون؛ وكذلك الاهتمام بملف الأسرى المرضى وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في العلاج والحرية.

جدير بالذكر أن الأسير المصري أعزب، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 09/06/2003م، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، ويُعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، ويُصنف ضمن الحالات المرضية الأكثر خطورة داخل السجون.