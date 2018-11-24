عائلة جبارة لوطن: الأجهزة الأمنية نقلت سهى لمستشفى أريحا بعد تردي صحتها

رام الله- وطن: قالت عائلة المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، سهى جبارة، إن الأجهزة الأمنية نقلت ابنتهم الى مستشفى أريحا بعد تردي حالتها الصحية.

وأشارت الى أن ابنتها سهى تواصل اضرابها عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضاً لاعتقالها، وتعاني سهى من تسارع في دقات القلب مما أدى الى تدهور حالتها الصحية.

علماً أن سهى معتقلة منذ الثالث من تشرين الثاني، ووفقاً لمحاميها مهند كراجة فإن مواصلة النيابة العامة تمديد اعتقالها بحجة استكمال التحقيق مخالف للقانون.

يشار الى أن سهى هي أم لثلاثة أطفال، وتعاني من أمراض في القلب.