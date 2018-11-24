القوى الوطنية تدعو للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

رام الله-وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة الى المشاركة في كافة الفعاليات والانشطة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، واعتبار الخميس المقبل 29/11 يوما لإعلاء صوت شعبنا المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، والدعوة للمشاركة في الاعتصام امام الامم المتحدة في المصيون الساعة 12:00 ظهرا.

وطالبت القوى في بيان لها، اليوم السبت، للمشاركة يوم الجمعة المقبل، في الفعاليات الواسعة الرافضة للاستيطان في مواقع المغير، والريسان، والخان الاحمر، وتأدية صلاة الجمعة في هذه المواقع، ثم الانطلاق بالمسيرات الشعبية .

ودعت القوى الى استنهاض كل الامكانات لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية لاسيما في مدينة القدس المحتلة، واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية، وكذلك قرار اجلاء اكثر من 700 مواطن من بلدة سلوان ضمن مخططات تهويد المدينة وتفريغها من سكانها لتكريس الامر الواقع، ورفض هذا القرار الجائر والتصدي له بكل قوة وثبات.

وشددت القوى على ضرورة اتمام مسيرة المصالحة، وانهاء الانقسام الكارثي والتوحد خلف برنامج كفاحي ووطني لإفشال مشاريع الاحتلال، والادارة الاميركية لتصفية حقوق شعبنا المشروعة وازالة العقبات التي تحول دون تحقيقها، والترحيب بالجهود المصرية لإيجاد مقاربات لتحقيق مصالحة تصون وحدة شعبنا وحقوقه .