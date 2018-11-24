"هلال القدس" يفقد صدارة المحترفين بتعادله مع "ثقافي طولكرم"

وطن-وكالات: فقد فريق هلال القدس صدارة دوري القدس للمحترفين بكرة القدم، بعد أن تعادل خارج قواعده أمام ثقافي طولكرم بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب جمال غانم بطولكرم، في ختام الجولة التاسعة.

وتقدم الهلال بهدف عن طريق علي نعمة، قبل أن يعود "الثقافي" ويعدل النتيجة.

وبهذه النتيجة، تراجع الهلال مركزا واحدا محتلا الوصافة برصيد 19 نقطة تاركا الصدارة لشباب الخليل بفارق نقطة، أما الثقافي الكرمي فبقي ثامنا رافعا رصيده إلى 12 نقطة.

وفي لقاء آخر أقيم على ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، تلقى مركز بلاطة خسارته الثانية على التوالي أمام ضيفه أهلي الخليل بواقع هدفين لواحد، فتراجع الأول إلى المركز الثالث متجمدا رصيده عند 17 نقطة، أما أهلي الخليل فقفز إلى الترتيب الخامس رافعا رصيده إلى 145 نقطة.

وألحق ترجي وادي النيص خسارة بفريق شباب السموع بنتيجة هدفين دون رد، فتقدم الترجي إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما فوت السموع فرصة خطف المركز الثالث، وبقي رابعا عند النقطة 14.

وعلى ملعب ماجد أسعد في البيرة، فاز أصحاب الأرض مؤسسة البيرة على جبل المكبر بنتيجة هدفين لواحد، ليبقى تاسعا وبرصيد 11 نقطة، أما المكبر فتراجع مركزا محتلا الترتيب السادس متجمدا رصيده عند 13 نقطة.

وكانت الجولة التاسعة افتتحت يوم أمس بلقاءين أسفرا عن فوز شباب الخليل على الأمعري بهدف وحيد، والآخر حقق فيه الظاهرية فوزه الأول بالدوري على حساب مركز طولكرم بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

(وفا)