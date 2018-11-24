جامعة القدس تعقد المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني الأول

القدس-وطن: تحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عقدت جامعة القدس "المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني" الأول، في حرمها الرئيس، وذلك بالتعاون مع اتحاد الاطباء والصيادلة في رومانيا، وجمعية الصداقة الفلسطينية الرومانية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات الطبية الحديثة، وبحث افاق التعاون المستقبلية بين جامعة القدس ونظيراتها في رومانيا، وليكن بذلك المؤتمر العلمي الاول من نوعه بين البلدين الذي يعقد في مدينة القدس.

وافتتح المؤتمر أ.د. عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وذلك بحضور الممثل عن رئيس دولة فلسطين د.فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، ورئيس البعثة الرومانية السيد كاتالين تيرليا، ورئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الرومانية المهندس هاشم أبو لافي، وممثلاً عن الاتحاد العام للاطباء والصيادلة الفلسطينيين في رومانيا د.نبيل مبارك، ونخبة من الأطباء والصيادلة من جامعة القدس وأطباء فلسطينيين ورومانيين، وعدد من الطلبة.



وأكد أ.د. أبو كشك على أهمية انعقاد هذا المؤتمر الطبي في حرم جامعة القدس، قائلاً "نلتقي اليوم في جامعة العاصمة ومدينة السلام ومسرى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومهد السيد المسيح وقيامته، مضيفا، "رغم كل ما يحاك ضد مدينة القدس من مؤامرات وتحديات ستبقى بعبقها وتراثها الحضاري ومكانتها الدينية والثقافية عاصمة فلسطين الأبدية".



وأضاف أ.د. أبو كشك، "ستبقى جامعة القدس، الجامعة الرائدة والصرح الاكاديمي العملاق بكلياتها المختلفة، وعلى رأسها المجمع الطبي بكلياته المتميزة علمياً وأكاديمياً وبحثياً، وستبقى رمزاً للإبداع والابتكار والتميز وحارسة للقدس".



وأشار أ.د. أبو كشك إلى أن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس وفي حرم جامعة القدس لمناقشة آخر ما توصلت إليه الابحاث العلمية من تطور وإبتكار لهو خير دليل على ما وصلت إليه جامعة القدس من تقدم وتطور وإبداع وتميز، لتأخذ دورها في صفوف الجامعات العالمية العريقة وفي كل المجالات.



وفي كلمة الرئيس محمود عباس، والتي ألقاها نيابة عنه د.فيصل عرنكي، ناقلاً تحيات واعتزاز السيد الرئيس بعقد المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني في جامعة القدس، مثمناً دور الجامعة الفعال في دعم المجالات الطبية في فلسطين ورفدها بالكوادر الطبية المؤهلة، وحرص جامعة القدس على تقديم كل ما هو أفضل.



وأكد د. عرنكي على عمق العلاقات الفلسطينية الرومانية على كافة الأصعدة، قائلاً: " نشيد بالدور التاريخي لرومانيا في دعم القضية الفلسطينية خاصة عام 1988 عندما أعلن الشهيد الراحل ياسر عرفات إقامة دولة فلسطين، حيث كانت رومانيا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مضيفاً، "أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين".



وأكد د. الطيبي على أهمية انعقاد المؤتمر الطبي في جامعة القدس، كونها مؤسسة تعليمية مقدسية عريقة تنطلق من قلب مدينة القدس، مشيداً بالمستوى التعليمي العالي الذي تتمتع به جامعة القدس خاصة في المجالات الطبية والتي يلتحق بها الكثير من طلبتنا من الداخل الفلسطيني.



وأشار د.الطيبي إلى الأنشطة المتنوعة التي شاركت فيها فلسطين مع رومانيا، مشيداً بالدعم الروماني لدولة فلسطين، إضافة إلى الحملات التطوعية التي تقوم بها في فلسطين برفدها بأطباء رومانيين لتقديم يد العون والعطاء لشعبنا.

وأكد السيد "كاتالين تيرليا" على الدعم المتواصل الذي تقدمه رومانيا لفلسطين، وعلى عمق العلاقات الفلسطينية الرومانية، مبدياً اعجابه بجامعة القدس كونها صرحاً علمياً متميزاً خاصة في المجال الطبي.



وأشار إلى التعاون ما بين الجامعات الرومانية وجامعة القدس في الحقل الطبي، والذي كانت ثمرته مجموعة من الأطباء والاخصائيين الذين يعملون في رومانيا وفلسطين، مثنياً على جهود كليات الطب في البلدين، والتي تجمعهما الكثير من الخبرات والقيم الطبية.



وأكد د. نبيل مبارك على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي الطبي بين فلسطين ورومانيا، لافتاً إلى الموضوعات الهامة التي يتطرق لها المؤتمر حول آخر الابتكارات والتطورات الحديثة في المجال الطبي، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من المحاضرات الطبية وتطبيقها.



وعرف المهندس هاشم أبو لافي بأنشطة جمعية الصداقة الفلسطينية الرومانية التي تتناول مختلف الأصعدة الإجتماعية منها والعلمية والرياضية وغيرها من الأحداث المتنوعة، ومؤكداً على دور الجمعية في تعميق علاقات الصداقة بين فلسطين ورومانيا.



وتخلل المؤتمر عدة جلسات ناقشت أبحاث علمية ومحاور طبية مختلفة تتعلق بالابتكارات في مجال أمراض الرئتين المزمنة، وأهمية الأخلاقيات الطبية، والاتجاهات الحديثة في التعليم الطبي، إضافة إلى مناقشتهم لمحاور تتعلق بالجراحة التناسلية وأورام الأمعاء الدقيقة والعلاج بالليزر في طب الأسنان، وحديثهم عن الرعاية الصحية والتعليم، وأثر برنامج الرعاية ضد البكتيريا على المرضى في وحدات العناية المكثفة، وغيرها من الموضوعات والأبحاث الطبية.



وعلى هامش المؤتمر، وقعت جامعة القدس اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعتي "Asociata Medicilor" و "The Vasile Goldis Western University Arad"، تهدف إلى تشجيع التبادل الاكاديمي والبحثي، وتطوير أبحاث مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات والوثائق، والمنشورات العلمية، والخبرات.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنظيم مؤتمرات دولية وحلقات بحثية، وعقد دورات دراسية ذات فائدة للأطراف، وكذلك مد جسور من الصلات بين جامعة القدس والجامعات الرومانية بما يخدم مصالح الطرفين.



وكرم رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك المشاركين بالمؤتمر من الجامعات الرومانية الزائرة وكذلك القائمين عليه من جامعة القدس، فيما كرم الوفد الزائر أيضا رئيس جامعة القدس أ.د. أبو كشك ونائب رئيس الجامعة لشؤون القدس د. صفاء ناصر الدين على ما قدماه من جهود كبيرة في إنجاح هذا المؤتمر.

فيما قدمت فرقة نادي جبل الزيتون المقدسية عروضا للدبكة الشعبية الفلسطينية والتي نالت إعجاب الحضور في ختام المؤتمر الطبي.