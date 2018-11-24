الوطنية موبايل توحد علامتها التجارية مع شركتها الأم مجموعة "Ooredoo" العالمية يوم الثلاثاء

رام الله-وطن: أعلنت شركة الوطنية موبايل -إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية- عن موعد توحيد علامتها التجارية مع شركتها الأم مجموعة Ooredoo العالمية، لتحمل الشركة ابتداء من يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع اسم Ooredoo فلسطين.

وتأتي عملية توحيد العلامة التجارية للوطنية موبايل مع مجموعة Ooredoo تتويجًا لعملية التحول الإستراتيجي وللنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة وكان أبرز هذه النجاحات إطلاق أعمال الشركة تجاريًا في قطاع غزة نهاية العام المنصرم بنجاح كبير، وإطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية مطلع هذا العام بتميز واضح.

وتعقيبًا على إعلان موعد توحيد العلامة التجارية للوطنية موبايل قال رئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي: "يغمرنا شعور كبير من الفرح والفخر بأننا اليوم نقف على اعتاب توحيد العلامة التجارية للوطنية موبايل مع شركتها الام مجموعة Ooredoo العالمية، لتحمل شركتنا اسم Ooredoo فلسطين، ونفتخر أيضًا بأن يزين علم فلسطين خارطة الدول التي تعمل فيها مجموعة Ooredoo العالمية، وسعيدون أن نتوج نجاحاتنا المتتالية مع مشتركينا بتبني هذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم".

وأضاف د. مرعي: "نمضي نحو هذه الخطوة بفضل تظافر الجهود مع مستثمرنا المؤسس صندوق الإستثمار الفلسطيني، الذي يأخذ على عاتقه دومًا تمكين الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مستفيدًا من التجارب العالمية ونقل خبراتها إلى وطننا الحبيب، كذلك نمضي مع المستثمر الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتي تأخذ على عاتقها إثراء حياة الناس في المجتمعات التي تعمل فيها".

وأوضح د. مرعي أن عملية توحيد العلامة التجارية للشركة تأتي في ظل تقدمها نحو الربحية المستدامة، فالبيانات المالية الصادرة مؤخرًا توضح تميز الأداء التجاري والمالي للشركة وكم المجهود الذي بذل لتصل الشركة لما وصلت إليه اليوم، قائلًا: "الوطنية موبايل وهي على وشك أن تحمل علامتها التجارية الجديدة Ooredoo فلسطين، تمكنت من تحقيق أرباح صافية للربع الثاني على التوالي، بالتزامن أيضًا مع زيادة عالية في قاعدة مشتركيها، مما يبشر بالخير القادم".

Ooredoo هي شركة اتصالات عالمية تعمل في أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والمتنقلة للبيانات. في 31 ديسمبر 2017، بلغت قاعدة عملاء شركة Ooredoo العالمية أكثر من 130 مليون مشترك.