أمام أتلتيكو.. عين ميسي على اللحاق برقم أسطورة ريال مدريد

وطن-وكالات: وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب المقال للنادي الأهلي المصري، رسالة لجماهير الفريق، وذلك بعد إقالته عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم الخميس، وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي قبل أسبوعين.

وقال كارتيرون في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: "أعزائي جمهور النادي، أصدقائي، يصعب عليّ أن أخبركم كم أحبكم من أعماق قلبي. عشت حلما تحقق معكم. سامحوني لعدم تمكني من منحكم الكأس. أتمنى لكم التوفيق.. يلا أهلي".

واتخذ النادي الأهلي قرارا بإقالة كارتيرون الخميس، حيث قال النادي في موقعه الرسمي على الإنترنت، إن مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب أقال كارتيرون.

وقرر الأهلي الاعتماد على محمد يوسف كمدرب مؤقت، وتكليف سيد عبدالحفيظ بأعمال مدير الكرة لحين التعاقد مع مدرب وطاقم مساعد جديد.