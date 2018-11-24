"قهوة زعترة" مسرحية تعرض واقع القدس في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي

رام الله-وطن: عرضت على مسرح وسينماتك القصبة برام الله، مساء اليوم السبت، مسرحية "قهوة زعترة" من تأليف وتمثيل الفنان حسام أبو عيشة.

ومثلت المسرحية حالة فلسطينية مقدسية متميزة بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وحضر المسرحية حشد كبير من المقدسيين السياسيين والأكاديميين، وكبار تجار فلسطين، وشيوخ عشائر ومخاتير فلسطين.

وروى أبو عيشة، من خلال المسرحية التي استمرت لساعة مثل خلالها لوحده فقط، قصصا عايشها مع والده صالح الذي كان الشخصية الرئيس في مقهى زعترة الواقع في البلدة القديمة من القدس، حيث كان أبو عيشة يساعد والده في بعض الأحيان، فجمع قصص المقهى ووضعها في قالب مسرحي شيق عرضه اليوم في رام الله.

المسرحية من بناء درامي وإخراج كامل الباشا، مساعدة مخرج: شادن سليم، وإنتاج: مسرح البسمة/ القدس الشرقية.