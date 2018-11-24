خطة استيطانية جديدة ستطرح غداً على حكومة الاحتلال

وطن-وكالات: كشف موقع صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، مساء اليوم السبت، عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ستقر غدا الأحد خطة لتعزيز البناء في البؤرة الاستيطانية (ميغرون) المقامة على أراضٍ المواطنين قرب رام الله.

وحسب الموقع، فإن ما يُسمى بوزير الإسكان والبناء للاحتلال الاسرائيلي يؤاف غالانت سيقدم هذه الخطة للحكومة من اجل إقرارها وهي تشمل ايضا تعزيز البناء في مستوطنة (شفوت راحيل) قرب نابلس.

وأشار إلى أن هذه الخطة التي ستنفذ في (ميغرون) سيستفيد منها سكان البؤرة الذين تم إخلائهم من مبنيين قبل 6 سنوات بقرار من المحكمة العليا كونهما شيدا على أراضٍ فلسطينية خاصة، موضحا أنه سيتم بناء مبانٍ جديدة في مناطق مغايرة لتلك التي تم إخلائها ولكنها في نطاق البؤرة ذاتها.