الفلسطيني وليد البنّا يفوز بلقب نجم العلوم 2018

الدوحة-وطن: فاز الفلسطيني وليد البنا (35 عاما)، مساء اليوم السبت، في الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، كأفضل مخترع في العالم العربي.

ونجح البنا وهو جراح مخ وأعصاب فلسطيني، من كسب قلوب الجماهير، إضافة إلى إعجاب لجنة التحكيم متفوقا على منافسيه في حلقة مليئة بالتشويق، بفضل اختراعه "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ" الذي يدعم المرضى ويحميهم من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية المتكررة.

وحصل البنا على مبلغ قدره 300,000 دولار أميركي للاستثمار في مشروعه.

وقال وزير التربية والتعليم صبري صيدم: "نزف لفلسطين خبر فوز الطبيب وليد مفيد البنا بالمركز الأول في مسابقة نجوم العلوم الليلة عن ابتكاره النظارة الطبية التي تساهم في الاكتشاف المبكر عن الجلطة المسببة بوفاة الإنسان".

وأعرب صيدم في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، عن شكره لكل من تجاوب مع دعوتنا قبل أيام لدعمه، ولأسرة وزارة التربية والتعليم العالي، ولكل من شارك القصة وبذل الجهد الصادق، واصلا شكره لوسائل الإعلام التي أبرزت وتابعت رواية نجم العالم العربي الجديد.