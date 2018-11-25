قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس عدنان غيث

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، عقب دهم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

ويعتبر هذا الاعتقال، هو الثالث من نوعه لمحافظ القدس، خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، ليتم الإفراج عنه بعد حوالي أسبوع.

كما فرضت سلطات الاحتلال حظر السفر والتنقل على وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، والمحافظ غيث، وحرمانهما من الحق في السفر.

يذكر أن سلطات الاحتلال مددت في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي اعتقاله لـ96 ساعة، وقامت بتحويله إلى محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله.

كما أصدر ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" قرارا عسكريا في الثامن من الشهر الجاري بحق غيث، يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على "أمن الدولة"، وإعطائه 72 ساعة للاعتراض على القرار، واستدعائه في اليوم الذي يليه لاستكمال التحقيق.