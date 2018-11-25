الاحتلال يحتجز طالبة قرب الحرم الابراهيمي ويخضعها للتفتيش

الخليل- وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طالبة من مدرسة الفيحاء قرب الحرم الابراهيمي الشريف بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأكدت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال احتجزت الطالبة رهف جودت ياسر الرجبي (14 عاما) على حاجز "مافيا" قرب الحرم الابراهيمي، وأخضعتها للتفتيش الاستفزازي، أثناء ذهابها الى مدرستها.

الجدير ذكره، ان مدارس البلدة القديمة والتي تبلغ 11 مدرسة، تقع تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية وتعاني يوميا من اعتداءات الاحتلال وقواته، ويعاني طلابها من التفتيش على الحواجز العسكرية وبشكل استفزازي، ما يعيق العملية التعليمية في المنطقة.