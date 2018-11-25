الاحتلال يلحق أضرارا بمحال تجارية في سبسطية وسط مواجهات

نابلس- وطن: لحقت أضرار في بعض المحال التجارية القريبة من المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي، الامر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وإلحاق الضرر في بعض المحال التجارية.

وأشار إلى ان الأضرار التي لحقت في المحال التجارية كانت نتيجة اشتعال النيران في المنطقة، مؤكدا ان قوات الاحتلال هددت أصحاب المحال أنه سيتم اغلاقها بشكل كامل، في حال اندلعت مواجهات مرة أخرى في المنطقة.

يذكر ان بلدة سبسطية تشهد بشكل شبه يومي اقتحامات من قبل قوات الاحتلال، والمستوطنين.