استطلاع وطن:78% يعتقدون ان الحكومة ستستمر بتجاهل مطالب الحراك ضد الضمان

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان الحكومة ستستمر في تجاهل مطالب الحراك الشعبي ضد الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا " هل تعتقد ان الحكومة ستستمر بتجاهل مطالب الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي؟"

وقال 78% من المصوتين على الاستطلاع ان الحكومة سوف تستمر بتجاهل مطالب الحراك الشعبي ضد الضمان الاجتماعي، فيما اعرب 22% عن اعتقادهم بأن الحكومة ستتدخل لتحقيق مطالب الحراك..

وشهدت مدن الضفة الغربية في الاسابيع الماضية احتجاجات شعبية كبيرة ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين الحكومة بتعديل الكثير من بنوده.

وكانت وطن قد طرحت استطلاعا سابقا للرأي العام حول امكانية تدخل الرئيس لتجميد قانون الضمان الاجتماعي حيث اعرب 65% من المصوتين عن اعتقادهم ان الرئيس عباس لن يتدخل في ذلك الامر.