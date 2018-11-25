مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في المغير ويقتلعون أشجارا في ترمسعيا

رام الله- وطن: أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 3 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على مركبات أخرى وجدران منازل، في قرية المغير شمال رام الله، كما اقتلعوا أكثر من 40 شجرة زيتون في قرية ترمسعيا المجاورة.

وأفاد المواطن فرج النعسان، بأن مستوطني "عادي عاد" أقدموا في ساعات الفجر الأولى بإعطاب المركبات الثلاث، وخطوا الشعارات العنصرية المعادية على مركبات أخرى، وجدران عدد من منازل المواطنين.

وأشار النعسان إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث خلال العامين الماضين، بالإضافة إلى أن مسجد القرية تعرض للحريق مرتين في عامين 2011 و2014.

وأضاف، أن مستوطنين اقتلعوا يوم أمس نحو 40 شجرة زيتون من أراضي قرية ترمسعيا.