وفد إسرائيلي كبير زار تشاد لتطبيع العلاقات معها

وطن-وكالات: أفادت القناة 14 العبرية بأن وفداً إسرائيليا كبيرا زار تشاد في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع مسؤولين حكوميين هناك بمن فيهم نجل الرئيس لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت القناة اليوم الأحد، أن الوفد كان برئاسة شخص يدعى "ماعوز" الذي يشغل منصباً رفيع المستوي في مقر الأمن القومي بمكتب نتنياهو، وسافر لإمكانية تجديد العلاقات بين إسرائيل وتشاد بعد أن قطعت العلاقات في السبعينات.

واعتبرت أن تطبيع العلاقات سيكون تطوراً إيجابياً للغاية في العلاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية بأفريقيا.

كما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أرسل ابنه إلى "إسرائيل" لنقل رسالة حساسة إلى نتنياهو ومناقشة تجديد العلاقات بين البلدين.