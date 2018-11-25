الحبس سنة بتهمة السرقة بالاشتراك

رام الله- وطن: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبة، وعضوية القاضي عماد الشعباني والقاضي باسم زيد واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (خ،ج) والمتهم (ح،ج) والمتهم (أ،ع) والمتهم (م،ف) والمتهم (م،غ) بتهمة السرقة باشتراك خلافا لإحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم لمدة سنة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة أريحا مي رمزي.