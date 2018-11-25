سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى الخميس المقبل

القدس- وطن: مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد محامون، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال المحافظ غيث، بحجة التحقيق حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.

ودعا شبان مقدسيون إلى تنظيم اعتصام عند الخامسة مساء اليوم في شارع صلاح الدين رفضا لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال في القدس".