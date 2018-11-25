لبنان يدعو لإدانة إسرائيل بعد اعترافها بإغراق سفينة لاجئين عام 1982

بيروت-وطن: دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية جميع الدول، سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى إدانة إسرائيل وإصدار القرارات بحقها لكي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة.

ورفضت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي اليوم الأحد، نتائج تحقيقات دولة الاحتلال واعترافها بالجريمة التي قامت بها قواتها عام 1982 قبالة السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل على متنها لاجئين، مما أدى الى مصرع 25 مدنيا ووصف ذلك بـ"خطأ في التقدير".

وأكدت أن هذه الحادثة تعتبر جريمة حرب خاصة، وأن تاريخ إسرائيل معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية.