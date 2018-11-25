فدا يعقد مؤتمره العام في رام الله والبيرة ويدعو إلى الإسراع في إنهاء الانقسام

رام الله- وطن: استعدادا لالتئام المؤتمر الوطني العام الرابع للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، ومثل باقي منظمات الحزب في مختلف المحافظات الفلسطينية، عقدت منظمات "فدا" المحلية والقطاعية في مدينتي رام الله والبيرة ومختلف القرى والبلدات والمخيمات في محافظة رام الله والبيرة مؤتمرها الفرعي وأكدت على ضرورة الاسراع في انهاء الانقسام الفلسطيني وقفل هذه الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا ومسيرته الوطنية وذلك من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوية الصف الفلسطيني وتمتينه من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ودحره عن أرضنا ومن أجل التصدي لمحاولة تمرير ما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية والتي تستهدف وأد المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال الناجز والعودة.



وجرى مؤتمر "فدا" في المحافظة بحضور سهام البرغوثي نائب الأمينة العامة للحزب واستعرضت في كلمة لها بالمناسبة الوضع السياسي الراهن والمخاطر التي تواجه المشروع الوطني، كما عرضت آخر التطورات على صعيد إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وأكدت على أهمية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي سيما بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيما ضرورة وقف ما يسمى التنسيق الأمني والانفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي.

وبعد التأكد من النصاب القانوني وانتخاب هيئة رئاسة تألفت من ( خالد منصور، فراس عقل، ولمياء أبو فخيذة )، ناقش المؤتمر التقرير السياسي ثم التعديلات على البرنامج العام والنظام الداخلي وأبدى الحضور ملاحظاتهم بالخصوص ثم عرضوا لخطة قيادة فدا في محافظة رام الله والبيرة للمرحلة القادمة على الصعيدين الحزبي الداخلي، وفي المجتمع، وعلى الصعيد الوطني.

هذا واختتم المؤتمر بانتخاب مندوبين ومندوبات عن محافظة رام الله والبيرة للمؤتمر العام الرابع لـ "فدا"، كما تم انتخاب هيئة قيادية جديدة للحزب على مستوى المحافظة.