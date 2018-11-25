الحمد الله: جاهزون لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أجدد مطالبة حركة حماس الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، بالعودة الى الشرعية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة في قطاع غزة للقيام بواجباتها كما تقوم في الضفة الغربية.

وتمنى الحمد الله أن تتكلل كافة جهود المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة بالنجاح، مضيفا: "جاهزون لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم ووداع المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم للمشاركة في كأس اسيا بدولة الامارات، اليوم الاحد، في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ومحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ومحافظ جنين اكرم الرجوب، ومحافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء يونس العاصي، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، ولاعبو المنتخب الوطني، والعديد من الشخصيات الرسمية، والوطنية، والاعتبارية، ومدراء المؤسسة الامنية.

وتابع رئيس الوزراء: "إننا اليوم، وفي كافة الجبهات، نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، مدعوما بتشجيع الإدارة الأميركية، لتشتيت حقوق شعبنا، حيث يتصاعد الاستيطان العسكري، وتمعن إسرائيل في هدم البيوت والمنشآت، وفي مخططات اقتلاع شعبنا، في القدس ومحيطها وتجمعاتها البدوية، وفي الأغوار وفي الخليل، وفي غزة التي تفرض حولها حصارا خانقا وتحرم أهلنا فيها من أبسط حقوقهم، إن إسرائيل، إنما تحاول أيضا منع أي نجاح فلسطيني يعبر عن إرادة جمعية للحياة والتقدم وتكريس الهوية الفلسطينية، ولهذا حاصر الاحتلال الإسرائيلي الرياضة الفلسطينية، وعرقل حركة وتنقل الرياضيين، وحال دون وصول الخبراء الدوليين والطواقم التدريبية والمعدات والأجهزة، وعرقل تنظيم المباريات وتنفيذ المشاريع الرياضية الحيوية".

وأكد الحمدالله حرص الحكومة على تطوير واقع الشباب والرياضة، ودعمها لكم ولجهودكم الرائدة".

وأضاف الحمد الله: "لقد تحدت الرياضة الفلسطينية كل هذا، بل نشأت في خضم الصعاب والقيود وشح الإمكانيات، إلا أنها حققت نجاحها وصيرورتها وانطلاقتها الجدية الواعدة، وتأهلت وفازت، وكسرت الحصار والعزلة التي تريدها لنا إسرائيل، في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير من اللواء جبريل رجوب، الذي أعطى للرياضة وللاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الزخم والقوة وحسن الإدارة والتنظيم، وحشد الدعم الدولي لها، ولنا أن نفخر أيضا بالنجاح الذي حققه نادي بالستينو لكرة القدم ممثل الجالية الفلسطينية، بفوزه ببطولة كأس جمهورية تشيلي لهذا العام، للمرة الثالثة في تاريخه".