مناشدة مؤثرة.. شقيقة الأسيرة الجعابيص: رأيت كل بؤس الدنيا بعينيها

رام الله- وطن: أطلقت شقيقة الأسيرة إسراء الجعابيص مناشدة للتدخل لكي تحصل على العلاج والعناية الطبية، بعد التدهور الكبير على حالتها الصحية

وكتبت رولا شقيقة الأسيرة الجعابيص على صفحتها في فيسبوك، بعد زيارتها الأخيرة "لاحظت تدهوراً في حالتها الصحية، لون الجلد يميل للبني بسبب الإضراب لـ55 يوما عن الفورة".

وأضافت أن شقيقتها تعاني "تقرحات وجفاف في الحروق، وهذه المرة ازدادت لدرجة التشققات الجلدية القاسية إضافة لالتهاب وجفاف في قرنية العين".

وتابعت: "والله لا أبالغ إذا قلت لكم إني رأيت كل بؤس الدنيا بعينيها، صدقوني الكلمات تعجز عن وصف الوضع البائس هنا (..) أتمنى أن تحصل على حقها الإنساني بالعلاج أو على الأقل إدخال المراهم المرطبة والأدوية المسكنة للآلام".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة الجعابيص في تشرين أول/أكتوبر من العام 2015، بعد نشوب حرق في سيارتها تسبب لها بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت ثمانية من أصابع يديها وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

ووجهت سلطات الاحتلال لها لائحة اتهام بـ"محاولة تنفيذ عملية لقتل إسرائيليين من خلال تفجير أنبوبة غاز"، وهو ما نفته إسراء خلال جلسات التحقيق التي خضعت لها، وحكمت عليها محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاماً.