كتلة نضال الطلبة تنظم بطولة "الخان الاحمر" لكرة القدم في جامعة القدس

القدس- وطن: نظمت كتلة نضال الطلبة الذراع الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في جامعة القدس بطولة كرة القدم "الخان الاحمر" بمشاركة عدد من الفريق الرياضية ممثله عن الكليات، والنوادي بالجامعة.

واكد مراد حرفوش سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال الطلبة في فلسطين ان الكتلة تقوم بالعديد من الانشطة والفعاليات المتنوعة، والمختلفة تخدم الطلبة، كما ستنظم في الايام القادم فعاليات من نوع مختلف للعمل النقابي والخدماتي في جامعة القدس.

واشار حرفوش ان العمل النقابي الطلابي هو رافد من روافد العمل السياسي والوطني من اجل مزيد من انخراط الشباب والطلبة في النشاطات الوطنية والسياسية، واعطاءهم المجال بشكل اوسع وحيوي للطلبة للقيام بدورهم المعهود الذي اثبت على الدوام القدرات والامكانيات الكامنة لهم.

وطالب حرفوش بالبدء بلقاءات طلابية لاجراءات انتخابات لمجلس عام لطلبة فلسطين بعد غياب طال انتظاره ، وتفعيل المؤسسة الشبابية ومنصة الطلبة لتنفيذ رؤيتهم وطموحهم من خلال هذه المنبر السياسي والمؤسساتي.

بدوره، تحدث احمد جلايطة سكرتير كتلة نضال الطلبة في جامعة القدس ان فعالية الخان الاحمر لكرة القدم في الجامعة استكمالا للجهود الكبيرة والصمود في منطقة الخان الاحمر، كما اثبت ابناء شعبنا وقوفه ضد سياسة التهجير والقلاع التي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن الصمود في الخان الاحمر والمناطق المختلفة تاكيد على الارادة الفلسطينية بحق شعبنا بالوجود ، وكذلك حقه في المقاومة في مواجهة السياسات العنصرية الاستيطانية.

وقد توجت هذه البطولة بفوز فريق نادي كلية الرياضة في الجامعة، والدرجة الثانية فكانت بفوز فريق كلية الطلبة ، والفوز بالمستوى الثالث فكانت من نصيب فريق كلية التمريض.