النخالة: المقاومة حققت إنجازات بارزة في معاركِها الأخيرة مع الاحتلال

غزة- وطن: أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة "أن المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات كبيرة وبارزة في المعارك الأخيرة"، مشدداً على أن "رفض المقاومة أي تفاهمات مع العدو تمس حقوق شعبنا".

وأوضح النخالة -خلال حفل تكريم فوج العودة لحفظة القرآن- أن المقاومة حققت إنجازات متتالية منذ مسيرات العودة إلى محطة "ثأر تشرين" وحضور سرايا القدس المميز إلى الحضور الكبير، والإنجاز للمجاهدين في خان يونس البطولة، إلى كتائب القسام.. والانتصاراتِ المتتالية".

وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أهمية وحدة شعبنا على قاعدة المقاومة واستمرارِها في مواجهة المشروع الاسرائيلي، موضحاً "أن وحدة قوى المقاومة إنجاز كبير يجب المحافظة عليه"، داعياً للحفاظ على الانجازات التي تحققت في المعارك الاخيرة من خلال الوحدة والمقاومة.

وقال: إن شعبنا يخط تاريخاً جديداً بمقاومته الباسلة، من إنجاز إلى إنجاز، ومن نصر إلى نصر، ويفتح أفقاً واعداً لنستمر في هذا الطريق، هذا الصمود الذي لن يتوقف، يجب أن نحميه ونحافظ عليه بوحدتنا وبمقاومتنا ... ولن يضيرنا الذين يتساقطون من حولنا، ولن يستطيع نتنياهو أن ينتصر علينا بتنقله بين العواصم الفارهة. التي لا تعرف أنظمتها أن في فلسطين رجال رغم قلة الزاد وقلة النصير ينتصرون.

ودعا النخالة السلطة لإنهاء العقوبات على غزة قائلاً: "ندعو إخواننا في رام الله لإنهاء مواقفهم وإجراءاتهم المعادية لغزة وللمقاومة".