شو الأخبار

كتب: وليد البايض

كما عندكم وآلله لا جديد ولا آفاق نحن العرب نصحوا على مانبيت عليه. هذه الحالة اليومية للماضي العربي منذ اصطناع الدول سياسيا، والحالة اليومية لحاضر المواطن العربي حيث حولتنا الدول إلى لاشيء حتى أصبحنا عبئا على ذواتنا يقتلنا الروتين والتكرار والملل، ناس تبحث عن سد ظمأها وبؤر فاسدة تعتاش على أموال العامة وتبني ابراجا من حياة الترف والوطن العربي المليء بالخيرات والكفيف بالخبرات لا ينتفع من خيراته سوى مجموعات خصص وقنن لها الفساد والاستبداد، أصبح المواطن العربي شيء مستهلك وحقل تجارب لكل الصناعات سواء العالمية حتى الداخلية الرأسمالية تستثمر في هذا الكائن العربي الذي اصبح غير ذي نفع ومجرد زبون يجب أن لا تنام في جيبه الأموال حتى يصرفها على كل جديد يروج له لتعزيز رأس المال لأصحاب السطوة والسلطة، والنفوذ ناهيك عن ما يبرمج له من مواد الهائية تجعله بعيد كل البعد عن ماهو مجدي ومهم، وبعيد عن الارتباط بأي قضية ذا قيمة كان المطلوب تجريد وتفريغ الإنسان العربي من قيمه وعقله وعلمه ودينه وهذا ماتم حتى أصبح العقل العربي معتل ومثقل بالاشيء، لأن الرأس العربي الحاكم أيضا هكذا هو وهكذا أريد له أن يكون وكان.

حتى حاضرنا مرتبط بماضينا فلاجديد من يراجع عناوين أخبار قبل عشرون عاما لايجد فيها ما يختلف عن أخبار اليوم فشل في كل السياسات جعلتنا لاشيء، وإنما حولت بعض دولنا من مباني تستر عوراتنا إلى ركام ننزف على اطلاله وبقيت قضيتنا الفلسطينية تراوح مكانها.

نحن بحاجة إلى ماذا كي نستفيق لا أعلم وعلي كغيري لا أريد أن أعلم.نريد حلا ولانريد أن نساعد في وجود الحل ولا نرضى بالحل المطروح وحلني.

