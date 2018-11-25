فيديو | الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية منددة باعتقال المحافظ غيث في القدس

القدس- وطن: قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية، مساء اليوم، في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة، للتنديد باعتقال الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث.

واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت والهراوات ضد المتظاهرين، وقامت بالاعتداء عليهم، واعتقلت المواطن جواد صيام.

وطالب المشاركون في الوقفة، بإطلاق سراح غيث فوراً.

وشدد المشاركون على أهمية وقوف العالم إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وإلى جانب أهالي القدس الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الراهن.