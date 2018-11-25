تطبيع علني.. وزير الاقتصاد الإسرائيلي مدعوّ لزيارة البحرين

وطن: أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء اليوم الأحد، بأن وزير الاقتصاد الإسرائيلي ايلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر أبريل من العام المقبل.

وسيشارك كوهين –وفق الهيئة- في مؤتمر عالمي على مستوى الوزراء حول دول "الستارت أب" الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، بتنظيم من البنك الدولي.

وذكرت أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام أساليب تحفيز أماكن العمل وتعزيز النمو الاقتصادي بمشاركة صناع قرار ومبادرين ومستثمرين من 170 دولة.

والخميس الماضي، كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مملكة البحرين هي وجهته القادمة، بعد زيارة عُمان في الآونة الأخيرة.

يذكر أن نتنياهو وعقيلته سارة أجريا في 26 أكتوبر الماضي، زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وكان نتنياهو قال حينها إن علاقات كيانه وعدد من الدول العربية آخذةٌ في التنامي.