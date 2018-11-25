أحزاب وجمعيات في تونس والجزائر وموريتانيا ترفض زيارة بن سلمان

وطن- وكالات: أعرب حقوقيون جزائريون عن رفضهم زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلادهم، ووصفوها بالتطبيع غير المباشر مع "إسرائيل".

وخلال لقاء احتجاجي أدانت أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية ما وصفته بسقوط بلدان عربية في وحل التطبيع مع الاحتلال.

كما أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للشبيبة في الجزائر وليد بن قرون أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجزائر غير مرحّب بها على أساس قتل الشعب اليمني وتدمير المنطقة .

أما في موريتانيا أكَّد رئيس حزب الرفاه محمد ولد فال وجود دعوات من أحزاب سياسية والكثير من الشخصيات الثقافية لمقاطعة زيارة ابن سلمان نواكشوط.

وقال إن النظام السعودي سيفشل في تبييض صورة ابن سلمان من خلال زياراته الخارجية.

الصحافي الموريتاني أبو معتز الجيلاني أكّد أن شعوب دول المغرب العربي اعتبرت الاعلان عن زيارة ولي العهد استفزازاً.

من جهته، أكد المقاتل الجزائري لخضر بورقعة أن الموقعين على الرسالة الداعية لعدم استقبال ابن سلمان بصدد جمع مليون توقيع جزائري ضد الزيارة، مضيفاً أن الرسالة سيتم توجيهاً للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال إنهم سيدعون جميع الأحزاب في المغرب العربي إلى التحرك ضد زيارة ابن سلمان، مشدداً أن التحرك ضد الزيارة "سيتواصل، وهي معركة مستمرة ضد التطبيع".

من جهة ثانية، قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأميركية إن السعودية توجه عن طريق الأمير تركي الفيصل رسالة إلى قادة دول العالم تحثهم على التعامل مع ولي العهد.

(الميادين)