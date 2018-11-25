الرئيس التشادي لنتنياهو: نسعى لعهد جديد من العلاقات بيننا

القدس- وطن: قال الرئيس التشادي ادريس دبي خلال لقاءه المشترك مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال في القدس: " إن زيارتي الحالية "لدولتك الجميلة" تعني رغبتنا بالدخول في عهد جديد للتعاون بيننا واستئناف العلاقات الدبلوماسية لتحقيق مصالح البلدين".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن دبي قوله: "بالطبع ان استئناف العلاقات بيننا لا يمكنه ان يخفي المشكلة الفلسطينية، وانا صرحت اكثر من مرة في الامم المتحدة بان تشاد تتمنى دائما حلول السلام بين اسرائيل والفلسطينيين".