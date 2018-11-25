حقنا في بحرنا.. عنوان المسير البحري الـ17 الذي سينطلق غداً

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار انطلاق المسير البحري الـ17، غداً الاثنين في أقصى شمال غرب قطاع غزة؛ وذلك للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع الثانية عصرًا، إضافة إلى الزحف الجماهيري برًا صوب منطقة “زيكيم”.

وقال عضو هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عصام حماد إن الحراك البحري غدًا سيحمل عنوان “حقنا في بحرنا”، مضيفًا “نطلق هذا النداء لحثّ الأسرة الدولية وأحرار العالم ومحبي العدالة والسلام ورجال السياسة والإعلام حول العالم للتحرك لمناصرة شعبنا للتمكن ممارسة حقوقه المشروعة، والعمل على إجبار الاحتلال لرفع الحصار الخانق الذي يفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا”.

وأوضح أن تنظيم المسير البحري يهدف لإيصال رسالة المشاركين السلميين برفضهم للحصار الإسرائيلي وقرارهم بكسره والتحلل من قيوده، مؤكدًا أن الحصار الإسرائيلي لغزة يرقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية، ويمثّل خرقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو عقوبة جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.

كما دعا الجماهير لمطالبة حكوماتهم للضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره لغزة، مشددًا أن الاستمرار في الحراك البحري يأتي للتأكيد على حقوق شعبنا المشروعة، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين بمخيم هربيا “زيكيم”، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم، ودعمهم ومساندة مطالبهم.