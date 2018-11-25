وليد البنا.. فلسطيني يسجل فوزاً مميزاً بجائزة أفضل مخترع في العالم العربي

غزة- وطن- رولا حسنين: وليد البنا.. ليس الفلسطيني الأول الذي يحصد جازة ابداع علمي أو فكري أو فني، فقبله قائمة تطول من المبدعين الذين رفعوا اسم فلسطين عالياً، فليس آخرهم المعلمة الفلسطينية حنان حروب التي فازت بأفضل معلمة على المستوى العربي قبل نحو عامين، وكذلك فوز الفلسطيني رفعت الصباح، قبل أسبوع برئاسة الحملة العالمية للتعليم بعد انتخابات نزيهة لاختيار ادارة جديدة لها، لتزداد هذه القائمة شرفاً وجمالاً بشاب فلسطيني حاز على جائزة أفضل مخترع في العالم العربي.

الفلسطيني الدكتور وليد البنا (35 عاماً) ابن قطاع غزة المحاصر، حصل أول أمس على لقب مخترع العرب في برنامج نجوم العلوم بموسمه العاشر، بعد اختراعه نظارة طبية تكشف الجلطة الدماغية قبل حدوثها من خلال تحليل شبكية العين.

يشار الى أن البنا هو جراح مخ وأعصاب، قرر أن يخدم الإنسان ويحميه بما يدفع عنه الضرر من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية المتكررة عبر اختراع "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ"،

وحصل البنا على مبلغ قدره 300,000 دولار أميركي للاستثمار في مشروعه.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر خليفة الكبيسي: "يقدم برنامج نجوم العلوم، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، فرصة فريدة لجميع مبتكري العالم العربي، إذ نشهد في كل عام مستوى متقدّم من المنافسة ومجموعة متنوعة من الأفكار المبتكرة وقد أثبت الموسم العاشر تميزه، إذ نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على دعم برنامج نجوم العلوم الابتكارات التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي في المنطقة العربية".

وأضاف "أهنئ الدكتور وليد البنا على فوزه بالمركز الأول، والمتسابقين الآخرين على النجاحات التي حققوها، ونحن في مؤسسة قطر نتمنى لهم النجاح في حياتهم المستقبلية ولا بدّ من تهنئتهم على مساهماتهم التي لن ننساها من خلال هذا البرنامج".

علماً أن البنا حاز على جائزة أفضل بحث طبي في ألمانيا (الجمعية الألمانية للطب العصبي وطب الطوارئ DGNI2017) حقق وليد تقدماً كبيراً في دراسة طرق تشخيص السكتات الدماغية والتنبؤ بحدوثها عبر العين.