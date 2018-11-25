وفد حركة فتح يصل القاهرة

وطن: وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الأحد، وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن الزيارة تأتي للتشاور مع الأشقاء المصريين حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وكان وفد عن حركة حماس، قد غادر، الأربعاء الماضي، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، لاستكمال مشاورات "المصالحة والتهدئة" بدعوة من القيادة المصرية.

يذكر أن الحركتين وقعتا في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اتفاقاً للمصالحة، وصلت على إثره حكومة الوفاق إلى قطاع غزة وتسلمت بعض المهام فيه، وفي وقت لاحق تعذر تطبيق بعض بنود الاتفاق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

ويتبادل الطرفان منذ عدة أشهر، الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعذر إتمام المصالحة.