الاحتلال يقتحم دير أبو مشعل ويغلق مداخلها

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، قرية دير أبو مشعل برام الله، وأغلقت مداخلها.

وأوضح فواز البرغوثي نائب رئيس المجلس القروي لـ وطن إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو شمعل، وأغلقت مداخلها ومنعت المواطنين من الخروج من القرية.

وأشار أن مواجهات عنيفة مندلعة في القرية بين قوات الاحتلال والشبان، وتقوم قوات الاحتلال باطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية بكثافة باتجاه المباني والشبان، مما تسبب بحالة ذعر لدى الأطفال وكبار السن الآمنين في منازلهم.