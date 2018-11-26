الاحتلال يشن حملة اعتقالات فجر اليوم طالت 31 مواطناً على الأقل

رام الله- وطن: شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، فجر اليوم، طالت 31 مواطناً على الأقل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم فتاة وصحفي غرب رام الله.

وفي القدس وحدها بلغ عدد المعتقلين نحو 19 معتقلاً، طالت الأحياء والبلدات التالية: جبل المكبر والطور وواد الجوز ومخيم شعفاط والعيسوية وبيت حنينا.

فيما يلي المعتقلين في القدس المحتلة:

١. طلال الصياد

٢. ايهاب عودة أبو سبيتان

٣. توفيق أبو سبيتان

٤. إياد الهدرة

٥. علاء أبو الهوى

٦. أحمد خويص

٧. محمد خويص

٨. محمد أبو صوي

٩. حسام أبو اسنينة

١٠. فواز عوض الله

١١. إسلام بكيرات

١٢. فادي الرجبي

١٣. أمين صيام

١٤. محمد عبيد

١٥. فادي محمود

١٦. عادل أبو زنيد

١٧. أحمد عرفات

١٨. ياسر حمدان

١٩. جهاد عويضة

أما في باقي الضفة الغربية، فاعتقل الاحتلال كل من:

١. الفتاة آيات إبراهيم- بيت لقيا غرب رام الله، مع العلم أن والدها وشقيقها اعتقلا قبل فترة من قبل الاحتلال أيضًا.

٢. الصحفي أحمد الخطيب- بيتونيا غرب رام الله

٣. خالد شفيق أبو قرع- المزرعة الغربية شمال رام الله

٤. عبادة قنيص- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٥. الفتى محمد حسن ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦. محمود وراسنة- الشيوخ شرق الخليل

٧. أحمد الهور- صوريف شمال الخليل

٨. آدم طه دعاجنة- يطا جنوب الخليل

٩. الفتى زيد توفيق الجندي- يطا

١٠. آدم عادل حوشية- يطا

١١. أحمد إحسان خصيب- عارورة شمال غرب رام الله

12. ادريس السوادني- بيتونيا غرب رام الله.