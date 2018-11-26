الاحتلال يغلق مدخل قرية دير أبو مشعل ويمنع الدخول اليها والخروج منها



رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كافة مداخل بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال منع المركبات من الدخول أو الخروج من البلدة، الأمر الذي عطل وصول الموظفين إلى عملهم، والطلبة إلى جامعاتهم.

وكانت مواجهات قد اندلعت في البلدة بين جيش الاحتلال وعدد من الشبان الليلة الماضية، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز والرصاص المغلف بالمطاط.

يشار إلى أن أربعة شبان أصيبوا قبل أيام برصاص جنود الاحتلال أثناء مرورهم من مدخل البلدة، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

(وفا)