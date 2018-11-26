صور | فنانون إسرائيليون يحرقون أعمالهم في تل أبيب احتجاجا على قانون "الولاء في الثقافة"

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من الفنانين الإسرائيليين قاموا، مساء أمس الأحد، بإحراق أعمالهم الفنية في "ساحة الدولة" في تل أبيب، احتجاجا على "قانون الولاء في الثقافة" الذي طرحته الوزيرة في حكومة الاحتلال ميري ريغف.

وفي إطار المبادرة إلى الحدث الذي حمل عنوان "نحرق الفن – فنانون ضد قانون الولاء"، دعا المنظمان، الرسام زئيف انغل ماير (شوشكا) والفنان اورن فيشر، الرسامين إلى إحضار أعمال فنية لهم وإحراقها أو عرضها في الساحة.

وقال انغل ماير في افتتاح الحدث: "هذا القانون يتسبب في تجنيد الفن، وبدء المبدعين في أخذ الأجندة في الاعتبار. صناع السينما بدأوا التفكير فيما إذا كان من المجدي صناعة فيلم. كل انتقاد يعتبر عملا غير وطني. نحن في بداية منحدر زلق يقودنا إلى كارثة، وإذا لم نتجند الآن ونبدأ في محاربة الوضع، فسيكون قد فات الأوان ... لا يمكن للفن أن يقوم بدون أجندة مستقلة. في اللحظة التي يملي فيها أحد عليك، لن يكون ذلك فن، وإنما دعاية ". وفي نهاية كلمته، أحرق انغل ماير عملا فنيا على صورة شوشكا.

وكان الكاتب أمير حيرش أيضا من بين الحارقين، وأضرم النار في كتابه "سيتم إلغاء العالم"، في حين أعلن أنه "في مكان لا تحرق فيه الكتب، لا يتم قراءة الكتب". وأحرق الفنان أورين فيشر كتاب "ماكس وموريتز" الذي صمم غلافه. وقال "إن الكتاب مليء بالبراءة، قصة مؤثرة عن التراحم - كتاب لا أستطيع تقديمه لأنه ضد ما تحاول الحكومة الترويج له".

كما شارك آخرون في إحراق أعمالهم الفنية، من بينهم أفنير بن غال، الذي قال إن عملية الإحراق هي قضاء على الفن من قبل الفنان نفسه "قبل أن تفعل الحكومة ذلك". وأضاف: "إذا كان هذا يبدو غير واقعي، فإن هذا القانون البائس هو أيضا كان يبدو غير واقعي إلى ما قبل فترة غير بعيدة."

والمسمى "قانون الولاء في الثقافة" يتيح لوزارة الثقافة في حكومة الاحتلال سلطة إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية، بالتوازي مع السلطة الحالية لوزارة المالية، في استهداف موجه للنشاطات الثقافية العربية في الداخل الفلسطيني.

ويتيح القانون المسمى بـ"قانون الولاء في الثقافة" لسلطات الاحتلال، خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغاءها بالكامل، وفقًا لاعتبارات ريغيف في تطبيقها لـ"قانون النكبة".

والأسباب التي قد تتعرض المؤسسة الثقافية للتغريم، وفقًا للتعديل المقترح، هي: "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب؛ دعم الكفاح المسلح؛ إحياء ‘يوم استقلال إسرائيل‘ على أنه يوم حداد؛ انتقاص أو ازدراء كرامة العلم الإسرائيلي أو رموز الدولة".