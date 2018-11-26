الأمن التركي يفتش فيلا لسعودي بإطار قضية خاشقجي

وطن: قالت وسائل إعلام تركية الاثنين إن قوات الأمن شرعت بتفتيش فيلا في مدينة يالوا في إطار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة التركية "تفتش فيلا في قرية صامانلي السياحية بولاية يالوا شمال غرب البلاد في إطار التحقيقات بمقتل خاشقجي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقالت الوكالة إن "فرق الشرطة والدرك اتخذت تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة، وبدأت بإجراء عمليات البحث في الموقع بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار".

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الفرق الأمنية وسعت من عمليات البحث في المنطقة لتشمل فيلا أخرى، مضيفة أن البحث تضمن أعمال حفر وتنقيب في المنطقة باستخدام معدات أحصرتها قوات الأمن.

من جهتها، ذكرت صحيفة حرييت المعارضة، إن الفيلا تعود لرجل أعمال سعودي مقرب من أمير من العائلة المالكة دون ان تذكر اسميهما، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش شملت الفيلا من الداخل وحديقها والمنطقة المحيطة بها .

عربي 21