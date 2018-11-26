20 من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم في سجن نفحة

غزة- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لـ20 من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن 12 مواطناً بالإضافة إلى 8 أطفال دون سن الـ16 عاماً، توجهوا اليوم في حافلات الصليب الأحمر لزيارة 9 أسرى في سجن نفحة.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس.