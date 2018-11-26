استشهاد الممرض رمزي ابو يابس برصاص الاحتلال شمال الخليل

رام الله - وطن: استشهد الممرض رمزي أبو يابس (32 عاماً) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، برصاص جنود الاحتلال شمال الخليل.

واوضحت مصادر محلية ان الممرض أبو يابس أصيب بثلاث رصاصات في الصدر والرقبة، وان جنود الاحتلال قاموا باختطاف جثمانه من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان جنود الاحتلال اطلقوا النار على شاب فلسطيني ظهر اليوم الاثنين بعد دهسه عددا من جنود الاحتلال.

واوضحت المصادر العبرية ان ثلاثة جنود اصيبوا بجراح مختلفة جراء دهسهم على مفرق جوش عتصيون قرب بيت لحم، فيما قالت مصادر محلية ان ما حدث عبارة عن حدث سير،.

وأفاد ناطق باسم نجمة داوود الحمراء،باصابة 3 أشخاص جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفترق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، وبحسب التقرير الأولي لطاقم الإسعاف تبين اصابة الاشخاص بجروح طفيفة.

وأكد شهود عيان أن أبو يابس تفاجأ بمجموعة من جنود الاحتلال وقوات مما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وبرفقتهم جرافة على طريق فرعي ما تسبب بفقد سيطرته على مركبته، وعلى الفور أطلق الجنود الرصاص صوبه، ما تسبب باستشهاده على الفور.