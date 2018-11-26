لماذا تتحفظ الجهات الرسمية على الاعلان عن مقتل دبلوماسية يابانية في رام الله؟

رام الله – وطن: عُثر في فندق الانكرز في مدينة رام الله يوم امس الاحد على جثة دبلوماسية يابانية.

وتتكتم الجهات الرسمية الفلسطينية سواء الشرطة الفلسطينية او النيابة العامة على الاعلان عن تفاصيل الحادث حتى الان، حيث ترفض الافصاح عن طبيعة الحدث واعطاء تفاصيل حوله.

ورجحت مصادر خاصة لوطن ان تكون الدبلوماسية اليابانية التي وجدت يوم امس في فندق الانكرز في رام الله جثة هامدة، قد أقدمت على الانتحار، لا سيما انه تم العثور على رسالة تركتها الدبلوماسية بالقرب من جثتها وقد تم تسليم الرسالة للبعثة اليابانية في فلسطين.

وأكدت المصادر لوطن ان الجهات الرسمية الفلسطينية تقدمت برسالة رسمية تطلب فيها موافقة دولة اليابان على تشريح الجثة للتأكد من اسباب الوفاة.

وكانت الممثلية اليابانية في فلسطين قد ألغت امس الأحد حفل استقبال كانت ستنظمه يوم الاربعاء المقبل بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني دون شرح اسباب التأجيل.